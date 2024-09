I Fridays For Future contestano il Salone dell’Auto: “Torino città di smog e repressione”

Il Salone dell’Auto di Torino aveva incontrato finora poche resistenze, ma dopo l'incidente di questa mattina con protagonista una Lancia 037, nell'ultimo giorno della fiera in cui si celebrano i veicoli a motore, gli attivisti per il clima hanno scelto di sottolineare l’apparente poca coerenza da parte della giunta comunale.

Non appena gli stand che ospitavano le auto di lusso saranno smontati, Torino inaugurerà la Settimana europea della Mobilità, in cui si celebrerà tutt’altro, ovvero le alternative all’auto, come le bici, sottolineano gli attivisti.

“Un partito che si definisce progressista, come il PD, dovrebbe avere il coraggio di dire ai suoi cittadini che le auto non sono più qualcosa da celebrare come il futuro, ma una parte delle cause della crisi climatica, che proprio quel futuro ci sta sottraendo” afferma Simona di Fridays.

Ma non solo, le contraddizioni sono numerose e gli attivisti hanno deciso di ricordare i morti per lo smog. Torino è la seconda città più inquinata d’Italia, dove l’inquinamento atmosferico uccide 900 persone l’anno, mentre in Italia le vittime sono 50.000.