Auto sulla folla in piazza San Carlo, le invettive degli hater contro la pilota che si affida a un legale: "Profondamente rammaricata per l’incidente"

La mia assistita non intende rilasciare dichiarazioni. E’ profondamente rammaricata per l’incidente e mi ha dato incarico di prendere contatto con le persone danneggiate per la quantificazione e il risarcimento dei danni causati".

Sul suo profilo Facebook, ora privato, sabato la donna aveva condiviso un video in cui alla guida dell'auto era il marito. Non è del momento dell'incidente, ma sono stati tantissimi gli insulti al suo indirizzo. Commenti sul fatto che non si sia scusata, che non fosse in grado di guidare o che fosse addirittura scappata. Cosa non vera, come lei stessa ha dichiarato, tanto da essere stata ascoltata a lungo dagli inquirenti.