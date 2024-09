Al via i lavori di riqualificazione della Casa del Quartiere di San Donato: trasferiti i servizi

Sono in partenza i lavori di riqualificazione di Più SpazioQuattro, la Casa del Quartiere di San Donato. La sede resterà chiusa per alcuni mesi per permettere l’esecuzione di alcuni interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento energetico.

I lavori

Nello specifico verranno abbattute le barriere architettoniche; ammodernato il salone ,che diventerà una sala multifunzionale in grado di ospitare eventi; migliorati i servizi igienici; rifatta la controsoffittatura e l'impianto antincendio. Verranno inoltre sostituite le finestre e rinnovati gli isolanti:

Lavori finanziati con i fondi ministeriali: oltre 7 milioni di euro condivisi, con gli altri progetti che hanno visto per protagonisti le biblioteche Bonhoeffer, Ginzburg e Cascina Marchesa.

Nonostante la chiusura della sede, l’attività della Casa del Quartiere di San Donato non si ferma. La segreteria, gli sportelli sociali e le attività di welfare di prossimità saranno ospitate nella nuova sede di via Pinelli 71, data in concessione dalla Circoscrizione 4.

Gli eventi

Nell’adiacente piazza Paravia 3/d aprirà il Piano0, che di giorno sarà utilizzato quale sede di coworking gratuito, mentre la sera diventerà luogo dedicato alla promozione artistica e culturale. Qui verranno fatti eventi come quelli della rassegna “Che Chiusura”, che animeranno la stessa piazza due sere alla settimana fino a ottobre, e gli appuntamenti settimanali del programma “La Cultura dietro l’Angolo”.

Le sedi

Le attività corsistiche e laboratoriali della Casa del Quartiere saranno invece distribuite in quattro luoghi prossimi a Più SpazioQuattro: l’Associazione Down Onlus in via Saccarelli 20, la Parrocchia Immacolata Concezione e San Donato in via Saccarelli 8, il patto di collaborazione HABITAT in via le Chiuse 66, il centro polifunzionale Raffinerie Sociali in via Fagnano 30/2 e il centro protagonismo giovanile Cartiera in via Fossano 8.

Per l'assessore alle Politiche Sociali Jacopo Rosatelli le "Case del quartiere rappresentano luoghi chiave". "Per questo puntiamo molto sull’integrazione del welfare pubblico torinese con le capacità e le iniziative del privato sociale: in questa direzione vanno gli investimenti come quello messo qui in campo per l'ammodernamento e l'efficientamento energetico” .

A fargli eco il presidente della Circoscrizione 4 Alberto Re: "Quando la Casa del Quartiere sarà riaperta al pubblico si daranno maggiori risposte al territorio in termini di opportunità, solidarietà e sostegno alla cittadinanza”.