Sponda ai Murazzi del Po: artigianato, illustrazione e design sull'orlo del fiume

Domenica 22 settembre 2024 torna Sponda ai Murazzi del Po di Torino. La domenica sull’orlo del fiume si sviluppa intorno a un market di artigianato, illustrazione e design, che in questa seconda edizione si estende sia sul lato destro che sul lato sinistro dei Murazzi, aggiungendo una sezione dedicata ai dischi, ai vinili e all’abbigliamento vintage, con circa 80 espositori in totale.

Dopo il successo della prima edizione svoltasi lo scorso aprile lungo la riva del fiume, gli organizzatori, Associazione Murazzi del Po ed Emporium APS, ripropongono il format con un programma ricco di contenuti inediti.

La proposta culturale dell’evento viene arricchita con attività che hanno l’obiettivo di coinvolgere il pubblico in prima persona nel dialogare intorno al tema della creatività, anche grazie ai workshop sull’upcycling di Mnmur e di uncinetto con Torino Social Knitting, mentre all’interno di Contrada Murazzi insieme a Spazio Muffa, chiunque può provare a stampare alcune illustrazioni in serigrafia su magliette e tessuti portati da casa.

La rassegna “Take the night seriously” viene lanciata per la prima volta a Sponda con la proiezione gratuita di Cocoricò Tapes, il documentario di Francesco Tavella sul Cocoricò di Riccione, la discoteca più famosa d'Italia negli anni ‘90, seguita da un talk insieme a personaggi e realtà della club culture italiana come il Principe Maurice, Roberto Spallacci e il collettivo Culto.

Dopo pranzo si torna a respirare l'estate con il dj-set di Devozioni Baleari, mentre chiunque potrà godersi l’area chill curata da Mens Ex Machina durante un talk sulla non-performatività insieme ad AstriMatti e Torino Social Knitting. Invece con Dirty Talks e House of F(ə)rocia si dialoga nel tardo pomeriggio intorno alla rilevanza dell’estetica negli safe space.

La giornata è arricchita da momenti in cui la musica diventa protagonista al Magazzino sul Po con Timpani, il music forum di Dewrec, e con un talk su come musica indie e hip-hop si incontrano in un quartiere multiculturale come Barriera di Milano, anticipando lo showcase del collettivo Original Artisti.

Brunch, pranzi e aperitivi nei locali dei Murazzi creano un’atmosfera rilassante e accogliente, mentre la zona playground ospita le attività sportive di CH4 Sporting Club e la ludoteca itinerante di La Barca nel Bosco con giochi educativi per giovani famiglie e bambinɜ.

La giornata all’insegna della creatività di Sponda si conclude celebrando l’arte queer con lo show di The Nerve Cabaret.