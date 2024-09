Una giornata dedicata allo spazio in Villa Lascaris a Pianezza

Un’intera giornata dedicata allo spazio. Da mattina a sera inoltrata un ampio ventaglio di convegni, mostre, esperienze, laboratori per bambini, dialoghi e racconti con il naso all’insù, per conoscere ed esplorare i nuovi mondi e le nuove frontiere dell’umanità. E, poiché la curiosità mette fame, un’area Food&Wine che coniuga il cibo con il rispetto per l’ambiente.

Insomma, una giornata imperdibile, davvero “spaziale”, domenica 22 settembre a Villa Lascaris a Pianezza.

Nata dalla collaborazione tra Villa Lascaris, casa di spiritualità e cultura dell’Arcidiocesi di Torino e il giornalista, scrittore e G-Astronauta Maurizio Maschio, con il patrocinio del Comune di Pianezza, il supporto di Thales Alenia Space e Altec, DAL PARCO ALLA LUNA… E OLTRE – Festival G-Astronomico, vedrà susseguirsi, nelle sale auliche di Villa Lascaris e in diverse zone del suo grande parco incontri con importanti ospiti del mondo scientifico, culturale e aerospaziale, mostre ed esperienze per tutte le età: un programma che si propone di far conoscere, in modi diversi e con diversi linguaggi, lo stato dell’arte delle esplorazioni spaziali e della colonizzazione di Marte, l’importanza del settore spaziale per la vita di tutti i giorni qui, sulla Terra, ma anche come l’uomo racconti e immagini l’universo.

Non mancheranno laboratori per bambini per giocare con le stelle pur essendo su un prato; libri, dialoghi tra il pubblico e i ricercatori per conoscere quando arriveremo a costruire una base su Marte e come sarà abitare il Pianeta Rosso. E, ancora, lo space food e un’area mostre in cui verranno esposti modelli di ogni dimensione di rover marziani, razzi, shuttle, navette spaziali e splendide illustrazioni realizzate da un maestro del genere fantascientifico. Nel prato centrale di Villa Lascaris, poi, durante il giorno sarà possibile partecipare a laboratori di robotica LEGO® e divertirsi a completare un campo marziano.

Ma non è finita: durante tutta la giornata uno spazio food & wine immerso nel verde, per riposare e ristorarsi insieme a tanti produttori della provincia di Torino che si distinguono, oltre che per la qualità dei loro prodotti, per una filosofia che rispetta il pianeta e le tradizioni del nostro territorio, assieme ai vini tipici della provincia di Torino presentati, nelle 4 Denominazioni di Origine Controllata, dall’Enoteca Regionale dei vini della provincia di Torino.

Al tramonto, un Aperitivo Spaziale nel parco con sfiziosi piatti e i vini dell’Azienda Agricola Silvano Bolmida di Monforte d'Alba accompagnati dalla musica a tinte cosmiche di Lhasa Society per ammirare la bellezza del sole che scende dietro le montagne della Valle di Susa, guardando la Sacra di San Michele. Un momento conviviale in attesa della notte e della magia delle stelle: sul grande prato del parco di Villa Lascaris, tra coperte stese sull’erba e cuscini sui quali distendersi a osservare il cielo, ci saranno anche due telescopi. Per osservare da vicino la luna, le stelle e i pianeti, raccontati e spiegati in tutta la loro misteriosa bellezza dagli astrofili di Celestia Taurinorum.

www.villalascaris.it/eventi