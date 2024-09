Dopo gli smottamenti, via Principi d’Acaja a Pinerolo riaprirà lunedì 23

Il Comune di Pinerolo sta lavorando per riparare i danni del maltempo in via Principi d’Acaja, mentre Acea è alle prese con due cedimenti di collettori fognari, non riconducibili alla pioggia del 4-5 settembre scorsi.

In via Principi d’Acaja, l’infiltrazione di acqua piovana ha causato degli smottamenti e imposto la chiusura di un tratto di strada. Ma sono partiti i lavori urgenti e si chiuderanno venerdì 20. Ma ci vorranno un paio di giorni per la riapertura, che è programmata per lunedì 23.

Acea invece è impegnata in via Toscanini e in via Novarea per cedimenti dei collettori fognari, non dovuti al maltempo. Nel primo caso si tratta di una tubazione ovoidale di 80 x 120 centimetri e l’intervento necessario è stato definito dopo una videoispezione. I lavori dovevano partire a fine mese, ma sono stati anticipati a oggi e per giovedì la strada dovrebbe riaprire interamente, anche se a fine settembre “è previsto ancora un consolidamento interno del manufatto, quindi ci potranno essere ulteriori cantierizzazioni sulla strada con percorrenza a senso unico alternato” anticipano da Acea.

In via Novarea la chiusura è scattata il 6 settembre. Qui il collettore è ovoidale e ha delle dimensioni di 100x150 cm. Vista l’importanza di quella tubazione, Acea ha attivato un bypass h24, con 3 pompe presidiate, perché non venisse tolta l’acqua alle abitazioni della zona. A pesare sulla complessità c’è la profondità di -5 centimetri, che richiede casseri e mezzi d’opera importanti. L’obiettivo del gestore della rete idrica è rendere la strada transitabile entro il fine settimana. Il costo delle due opere è stimato, rispettivamente, in 20 e 60.000 euro.