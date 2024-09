Sophia Loren compie 90 anni, De Gaetano: “Difficile trovare un’altra come lei”

Così Domenico De Gaetano a margine della presentazione della mostra dedicata al ricordo di Marcello Mastroianni in occasione dei 100 anni dalla sua nascita. E proprio oggi invece Sophia Loren , di anni ne compie 90.

"Una grandissima diva - commenta De Gaetano -. La regina del cinema italiano, non è facile trovare un’altra come lei. È uno dei motivi per cui bisogna continuare a fare film. Credo sia importante riuscire a tirare di nuovo su lo star system italiano con attori altrettanto bravi".