La Divina Federica Pellegrini a Torino per "Il coraggio di" con Caffè Vergnano

La Divina Federica Pellegrini sarà ospite d'onore dell'evento benefico "Il coraggio di" che si terrà domenica 13 ottobre a Villa della Regina in favore di Adisco e firmato Women in Coffee, progetto di sostenibilità sociale nato da un’idea di Carolina Vergnano, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle donne nelle piantagioni di caffè e sostenere progetti di empowerment al femminile.



Al fianco di Carolina Vergnano, fondatrice di Women in Coffee e CEO dell’azienda, ci sarà l'ex nuotatrice e campionessa olimpica, volto del progetto solidale Women in Coffee e madrina dell’evento.



Sarà una giornata di incontri, workshop e attività per stimolare riflessione, condivisione e ispirazione collettiva. Protagoniste le storie di coraggio e determinazione, raccontate da donne che hanno saputo andare oltre le proprie paure e incertezze, superando sfide personali e professionali.



L’evento è organizzato in collaborazione con TEDxTorino che porterà sul palco Cristina Parodi, Nicole Rossi (attrice televisiva Skam, Il Collegio), Romana Maggiora Vergano (attrice di C'è ancora domani) e Annalisa Monfreda (giornalista, ex direttrice Donna Moderna).