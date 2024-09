Moncalieri, brutto incidente lungo strada Revigliasco: 70enne in prognosi riservata

Momenti di grande apprensione a Moncalieri a seguito del grave incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica sulla strada che porta a Revigliasco.

Auto sbanda e travolge la bici

La donna al volante di una vettura, forse per un attimo di distrazione o per l'eccessiva velocità, ha perso il controllo del mezzo ed ha sbandato, invadendo la corsia opposta e travolgendo la bici guidata da una signora di 70 anni.

In ospedale in gravi condizioni

L'urto è stato molto violento, la pensionata sbalzata dalla bici è stata poi trasportata in condizioni gravissime all'ospedale Santa Croce. Per lei fratture multiple e un brutto trauma cranico: è ricoverata in prognosi riservata.

La dinamica dell'incidente è al vaglio della Polizia locale, intervenuta sul posto subito dopo l'arrivo dei soccorsi, ma l'attesa è per sapere se la 70enne finita all'ospedale riuscirà a farcela.