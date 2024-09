Sono 19 i treni abbandonati nelle stazioni del Torinese: "Torneranno in servizio nel 2026"

Imbrattati dai writers, se non addirittura vandalizzati, perché letteralmente "parcheggiati" per mesi nelle stazioni del Torinese alla mercé dell'incuria. È questo lo stato in cui versavano 19 treni Minuetto, ex GTT, che torneranno finalmente in servizio nel 2026. I mezzi erano stati acquistati solamente nel 2004, per poi entrare in servizio per le Olimpiadi Invernali di Torino 2006 per portare su e giù sportivi ed appassionati delle discipline dei cinque cerchi.

Oltre 133 milioni di investimento

Mezzi costati oltre 133 milioni di euro e – dopo il passaggio della gestione delle ferrovie Torino-Ceres e Canavesana dal Gruppo Torinese Trasporti a Trenitalia – abbandonati nelle stazioni di Ciriè, Mathi, Germagnano, Rivarolo e a Torino Smistamento. I treni sono stati usati per servizi su tratte suburbane, regionali ed interurbane, pensati per sostituire le ormai obsolete automotrici di vecchia generazione. Poi improvvisamente accantonati a seguito della realizzazione del nuovo passante ferroviario di Torino.

33 milioni per rimetterli in servizio

I Minuetto sono ora nella disponibilità dell’Agenzia per la Mobilità Piemontese, che aveva preventivato una spesa di 61 milioni di euro per il completo recupero dei mezzi. Ieri l'assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, rispondendo in aula ad un'interpellanza presentata dalla capogruppo del M5S Sarah Disabato, ha chiarito che bastano la metà. Per l'esattezza 33 milioni, in base a un preventivo presentato dalla Direzione Business Regionale e Sviluppo Intermodale di Trenitalia.

Il commento

Soldi che la Regione ha: Gabusi in Consiglio Regionale ha infatti confermato lo stanziamento di circa 38 milioni di euro per la manutenzione dei Minuetto. "Un divario non indifferente tra i due preventivi - osserva Disabato - ma chiediamo comunque alla Regione di prendersi carico di tutte le spese necessarie per la futura messa in esercizio degli elettrotreni".