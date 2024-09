Parte "Life is pink", la campagna della Fondazione piemontese per la ricerca sul cancro per la lotta contro i tumori femminili

Con la proiezione sulla facciata della Rinascente di Torino di un cuore rosa pulsante, domenica 29 settembre, parte la settima edizione di "Life is Pink”, la campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi per sostenere la lotta contro i tumori femminili, tradizionalmente promossa nel mese di ottobre dalla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. C’è un nuovo logo che è stato disegnato da una donna protagonista della ricerca oncologica, la Professoressa Caterina Marchiò, responsabile della Diagnostica Molecolare del Laboratorio di Anatomia Patologica dell’Istituto di Candiolo – IRCCS. Un cuore vivo e luminoso come il potere della cura e della ricerca per supportare al meglio ogni singola paziente, personalizzando il suo percorso diagnostico e terapeutico.

Insieme all’hashtag #sostienicandiolo, il cuore di Life in Pink “firma” i molti eventi lanciati dalla Fondazione per raccogliere fondi, con il sostegno di sponsor e partner, di personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo e di numerose attività commerciali.

La campagna ha l’obiettivo di finanziare l’acquisto di nuove tecnologie avanzate che migliorano il processo diagnostico e terapeutico delle pazienti nell’ambito del potenziamento del “Percorso Donna” dell’Istituto di Candiolo-IRCCS. In particolare, si tratta di tre nuove strumentazioni: un Sistema Sentimag-Magseed, per la localizzazione magnetica di lesioni non palpabili, come quelle mammarie, durante gli interventi chirurgici; un ecografo per potenziare l’attività diagnostica e interventistica senologica; un sistema di biopsia per aspirazione sottovuoto, che offre una tecnologia avanzata per eseguire biopsie mammarie in modo minimamente invasivo e estremamente preciso.

La facciata della Rinascente di Torino sarà illuminata per una settimana con il maxi-logo di Life is Pink, grazie al contributo di Banca Patrimoni Sella & Co. e dell'azienda Proietta. All’interno dello store, nei weekend del mese di ottobre, verrà inoltre allestito un corner in cui sarà possibile acquistare il merchandising ufficiale dell’iniziativa. Sempre alla Rinascente il 25 ottobre si svolgerà una speciale Shopping Night a favore della campagna del “Cuore rosa”.

Altro evento di punta la venticinquesima edizione della “Pro Am della Speranza - The Green is Pink". La tradizionale gara di golf si svolgerà martedì 1° ottobre, nella suggestiva cornice del Club Royal Park I Roveri. Si affronteranno 21 squadre, in rappresentanza di altrettante aziende che hanno deciso di scendere in campo a sostegno della campagna. L’evento vedrà la partecipazione di grandi chef del nostro territorio che, tra una buca e l’altra, delizieranno i partecipanti con le loro specialità.

Tutto il merchandising di Life is Pink si potrà trovare online sul sito www.fprc.it/life-is-pink, presso il punto “Sostieni Candiolo” situato all’ingresso dell’Istituto di Candiolo – IRCCS, durante le iniziative dedicate e in varie attività commerciali da sempre vicine alla Fondazione: da Hush e Negri Gioielli nel centro storico di Moncalieri, a Nova Estetica, in corso Moncalieri a Torino, Pensiero Grafico a Nichelino e nel negozio Patrizia Martini Abbigliamento di Chivasso. A Venaria, inoltre, attività commerciali e l’Associazione Viale Buridani daranno il loro sostegno.

Confermata per questa settima edizione la charity partnership “sportiva” con il VII Rugby Torino, che ha deciso di aderire al progetto, facendo scendere in campo la prima squadra con le maglie con il logo della campagna, durante una delle partite interne del mese di ottobre. Inoltre, la storica fabbrica torinese Pastiglie Leone contribuirà alla campagna mettendo in vendita una delle sue celebri scatolette personalizzata con il logo di Life Is Pink.

Lunedì 28 ottobre ci sarà la seconda edizione della Pink Charity Dinner, alle Gallerie d’Italia di Torino, organizzata dal Rotary Club Torino Lagrange in collaborazione con la Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro e grazie al fondamentale supporto di Intesa Sanpaolo.