Quasi 70 mila euro per mettere in sicurezza il Pininfarina di Moncalieri

C'è anche il Pininfarina di Moncalieri nella dozzina di edifici scolastici gestiti dalla Città Metropolitana in cui sono già ultimati o in via di completamento i lavori indifferibili per garantire l’avvio dell’attività didattica. Con un primo impegno di spesa di 2,3 milioni di euro, si sta procedendo a ritmo serrato per completare gli interventi più critici – dalla messa in sicurezza degli edifici alla realizzazione di nuovi spazi.

Piano straordinario di edilizia scolastica

Questi interventi fanno parte di un piano straordinario di edilizia scolastica, reso possibile grazie a 8 milioni di euro stanziati nella quarta variazione di bilancio approvata lo scorso luglio. Gli interventi riguardano gli spazi interni; il completamento di appalti in corso; la risoluzione di problematiche delle coperture degli edifici; interventi urgenti e puntuali di messa in sicurezza; il rifacimento di impianti termici con problemi di funzionamento e interventi per migliorare l'accessibilità degli edifici scolastici nei casi di urgenza.

"L’avanzo di bilancio - spiega il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo - ci permette di intervenire entro la fine dell’anno per affrontare in una quarantina dei nostri edifici scolastici situazioni che non possono esser differite nel tempo, come le infiltrazioni connesse ad eventi atmosferici violenti. In molti casi sono interventi tampone in attesa di avere risorse sufficienti per lavori più organici, ma che nel frattempo risolvono situazioni spiacevoli e migliorano la qualità della vita di studenti e personale scolastico".

70 mila euro per l'Istituto Tecnico di Moncalieri

Gran parte degli interventi programmati sarà conclusa entro il 2024, ma già nel mese di settembre sono in corso di risoluzione problematiche urgenti in una dozzina di scuole: nella nostra zona i lavori riguardano l'Istituto Tecnico Industriale Pininfarina di Moncalieri dove è in corso la messa in sicurezza di alcuni serramenti esterni e la sistemazione della passerella di collegamento con le officine. Una spesa di quasi 70 mila euro.