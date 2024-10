Con Gusto Festival Moncalieri si conferma la città degli eventi e del buon cibo

Moncalieri, che si è candidata a diventare Capitale Italiana della Cultura per il 2028, si conferma città che ama gli eventi e il buon cibo. Così, dopo il successo della prima edizione, con l'inizio del mese di ottobre si accendono nuovamente i riflettori sulla cultura gastronomica di un territorio ricco di storia e di tradizioni.

Il PalaExpo diventa la casa di Gusto Festival

Un’occasione “gustosa” per esplorarla e celebrarla, portando dalla tavola al palato le sue irresistibili declinazioni all’interno dell’ottobre dei sapori promosso dalla Città di Moncalieri. Come l’anno scorso, con Gusto Festival al PalaExpo i prodotti del territorio moncalierese non solo saliranno sul red carpet ideale allestito per i buongustai, ma incontreranno la tradizione culinaria del Piemonte, di cui fanno parte a pieno titolo.

Si parte il 5 e il 6 ottobre con una delle tradizioni più solide della città, la Fiera Nazionale della Trippa di Moncalieri, seguita da Ottobeer & street food Fest dal 11 all’13 ottobre, una tre giorni a base di street food selezionato e birre artigianali del territorio. Il Festival ospiterà poi il 20 ottobre un altro piatto forte della tradizione, Sua Maestà Il Bollito, a cui farà da prelibato antipasto il Fritto Misto Piemontese, previsto per sabato 19. A concludere questo trionfo di sapori Pro Loco Days il 27 e 28 ottobre: venti Pro Loco ai fornelli per riscoprire i sapori più genuini della tradizione piemontese.

La grande novità di Gusto OFF

Grande novità di quest’anno, il Gusto OFF - Filiera Moncalieri, progetto curato dalla Città di Moncalieri insieme a Confesercenti, per andare alla scoperta delle eccellenze del territorio attraverso le proposte dei ristoranti della città.

Trippa, bollito, lardo, cavolfiore di Moncalieri, ma anche peperone di Carmagnola sono solo alcuni dei prodotti locali che si potranno trovare nei ristoranti aderenti all’iniziativa. Un'occasione in più per visitare la città e intraprendere uno straordinario viaggio culinario accompagnati dai migliori chef del territorio.