Torna all’Auser il mezzo donato dalle aziende pinerolesi per i trasporti in ospedale

È stato riconsegnato oggi – mercoledì 2 ottobre – all’Auser il Fiat Doblò destinato al trasporto in ospedale gli anziani, i disabili e le persone in difficoltà che hanno bisogno di visite o terapie. Il mezzo era arrivato a Pinerolo nel 2022 grazie alle donazioni delle aziende del Pinerolese con cui la fondazione ‘Progetti del Cuore’ aveva acquistato il mezzo poi dato in comodato d’uso gratuito al Comune di Pinerolo che a sua volta ne aveva affidato la gestione all’associazione di volontariato. Oggi in municipio si è svolta la cerimonia di presentazione dell’auto a cui sono stati aggiunti i loghi delle nuove imprese donatrici per continuare con il comodato. Lara Pezzano, assessore alle politiche sociali e sanitarie del Comune di Pinerolo ha accolto il mezzo commentando: "Ogni persona che aiutiamo è la prova dell’importanza del nostro impegno, così come quello di Auser, che ringrazio per il supporto a chi non può permettersi servizi logistici privati non coperti dal sistema sanitario nazionale. Pensiamo soprattutto a chi deve sottoporsi a terapie continuative come la chemioterapia e che potrebbe arrivare a spendere dagli 80 ai 100 euro per viaggio non potendo contare su un sistema di trasporto pubblico funzionale a questo tipo di spostamenti”.

Ad oggi ammontano a cinque i mezzi a disposizione dell’associazione e ciò di cui c’è urgentemente bisogno, ora, è di nuovi volontari: “Sono 22 quelli attivi a Pinerolo e 23 nelle valli Chisone e Germanasca, anche lì, infatti, garantiamo il servizio ‘Ti vengo a prendere’. Nel 2023 abbiamo effettuato circa 600 trasporti con partenza da Pinerolo e 800 dalle valli e la richiesta continua a crescere anche perché ai trasportati chiediamo solo un contributo” spiega Elvio Tron per l’Auser. Nel ringraziare le aziende donatrici, Tron lancia un appello: “Abbiamo urgente bisogno di nuove forze: l’età media dei nostri volontari supera i 70 anni. È quindi fondamentale coinvolgere nuove leve! A loro chiediamo l’impegno anche solo di mezza giornata un giorno a settimana”. Chi fosse interessato a proporsi come volontario può scrivere a

auser.pinerolo@libero.it, o telefonare al 331 1312814 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.