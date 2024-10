Gallerie d'Italia Torino: ingresso e visite guidate gratuite nel weekend

Anche le Gallerie d’Italia Torino e Vicenza propongono per sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024 l’ingresso gratuito per tutti i visitatori.

Sabato 5 ottobre aderiscono all’iniziativa nazionale “È cultura!” promossa da ABI – Associazione Bancaria Italiana, offrendo visite guidate e attività a tutti i visitatori. Inoltre sarà un’occasione per poter visitare le mostre temporanee e le collezioni permanenti. Aderisce all’iniziativa ABI anche il Museo del Risparmio a Torino.

Alle Gallerie d’Italia di Torino prosegue la mostra Antonio Biasiucci. Arca, terzo capitolo del progetto “La Grande Fotografia Italiana” a cura di Roberto Koch.

In questa mostra, una delle più importanti dedicate al fotografo con oltre 250 fotografie esposte, i diversi capitoli del “poema utopico” di Biasiucci vengono presentati insieme per la prima volta: tra potenti polittici, sequenze di immagini, opere singole, lo sforzo è di realizzare una rappresentazione poetica ed estesa della vita degli esseri umani.

È inoltre possibile scoprire l’instant exhibition In viaggio con l’America. Le elezioni americane per immagini, in collaborazione con Chora e Will media curata da Mario Calabresi. La mostra fotografica, che si arricchisce di una immagine al giorno fino al 6 novembre, è proiettata nella hall e nei monitor esterni del museo.