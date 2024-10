Collegio Carllo Alberto: da vent'anni di ricerca e alta formazione

"Vent'anni sono un traguardo significativo per il Collegio”, commenta il Managing Director Paolo Campolonghi. “Raccontano una storia di ambizione, di ingegno e di passione, necessari ad alimentare una visione: creare a Torino un centro di ricerca nelle scienze sociali che potesse misurarsi con l'accademia internazionale, fornire formazione di alto livello alle nuove generazioni, e, al contempo, servire come incubatore di idee in grado di influenzare il dibattito pubblico e le scelte di policy. Le istituzioni, tuttavia, si radicano e si consolidano nel lungo periodo. In questo senso, il Collegio avrà molto da confermare e costruire negli anni a venire: accrescere la propria reputazione come polo d'eccellenza internazionale; intercettare le direzioni del cambiamento per articolare la propria missione su grandi temi globali e costruire sinergie avanzate con i principali agenti di sviluppo del territorio e del paese".

A chi si rivolge

Il Programma Allievi del Collegio Carlo Alberto è dedicato ai migliori studenti

dell’Università e del Politecnico di Torino, che possono frequentare qui, in inglese, corsi molto avanzati avviandosi verso carriere internazionali. Vengono scelti i migliori studenti dell’Università provenienti non solo dalla Facoltà di Economia, ma anche da altri dipartimenti e dal Politecnico. Questi giovani vengono inseriti in un contesto di alta formazione che li porterà, una volta finito il ciclo di studi, a entrare nel mondo della ricerca di eccellenza internazionale o in prestigiosi percorsi di carriera nelle istituzioni e nel settore privato. Al Collegio sono inoltre attivi 4 Master: Master in Economics and Data Analytics, Master in Finance, Insurance and Risk Management, Master in Insurance Innovation e Master in Welfare: Fondamenti teorici e Data Analysis, oltre al Dottorato in Economics Vilfredo Pareto, tutti in collaborazione con l’Università di Torino ma svolti all’interno della struttura del Collegio.