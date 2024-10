A Parella apre un nuovo giardino di vicino alla biblioteca “I ragazzi e le ragazze di Utoya”

Buone notizie per il quartiere Parella e, in particolar modo, per chi risiede nella zona “bassa” limitrofa a borgo Campidoglio: sabato 5 ottobre, dalle 10 alle 13, inaugurerà infatti il “Giardino di Lettura”.

Un'area verde di quartiere

La nuova area verde “di quartiere”, situata tra via Belli e via Zumaglia e adiacente alla biblioteca “I ragazzi e le ragazze di Utoya”: “Sarà - spiegano dalla Circoscrizione 4 di Torino – un luogo perfetto dove stare insieme e rafforzare il senso di comunità, ma che oggi vive una condizione di anonimato”.

Una festa della cura

Durante la mattinata, che si concretizzerà come una vera e propria festa, verranno realizzate attività di cura del verde e dello spazio pubblico e si discuterà di una possibile intitolazione: “Un'occasione speciale – proseguono - per tutta la comunità per prendersi cura di uno spazio comune, riscoprirlo e renderlo ancora più accogliente”.