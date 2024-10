Dal bosco diffuso ai murales, Torino 2025 FISU Games arriva nelle scuole

Mancano solo più 100 giorni all'inizio dei Torino 2025 FISU World University Games, e in occasione del conto alla rovescia è partito ufficialmente il PROGETTO SCUOLE realizzato in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale: un insieme di attività che vedono protagonisti gli Istituti scolastici territoriali prima e durante l’Evento dei FISU Games.

Sono 4 i progetti educativi che si svilupperanno da qui all’inizio dei Giochi:

BOSCOTO25 è un progetto che coinvolge le scuole primarie di tutti i Comuni sede delle Gare.

Il Bosco Diffuso Torino 2025 mira a sensibilizzare i discenti delle scuole coinvolte nel progetto sulla sostenibilità ambientale e sulla tutela delle aree verdi del territorio. Questo progetto ha come obiettivo far comprendere il concetto fondamentale della biodiversità, di cui tutti siamo parte, nonché la creazione di spazi per il relax, la socializzazione e le attività ludico-sportive tramite la piantumazione di molteplici piantine all’interno di spazi ricercati ad hoc dai comuni coinvolti. Gli studenti saranno i diretti protagonisti, sia partecipando a workshop sulla natura sia piantando direttamente le piantine selezione con l'aiuto di personale qualificato e, personalizzando le stesse, con etichette.

Prima delle giornate di piantumazione, si terrà un workshop in ciascun comune - organizzato dal Comitato in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri specialità Forestale e la Regione Piemonte – in cui i bambini verranno sensibilizzati sulle tematiche della biodiversità, l’ecologia del bosco nonché sull’importanza delle specie che nei giorni a seguire si andranno a piantumare.

Questo il calendario dettagliato degli appuntamenti inseriti nel progetto BOSCOTO25:

Date dei workshop teorici:

30/09/2024 Torre Pellice

Pinerolo

Pragelato

Sestriere

Bardonecchia

16/10/2024 Torino

Date evento piantumazione:

15/10/2024 Torre Pellice, Pinerolo, Pragelato, Sestriere e Bardonecchia

22/10/2024 Torino

Il secondo progetto che partirà a ottobre è TO Art IN MOTION, dedicato alle scuole secondarie di I grado dei Comuni sede di Gara fuori Torino (classi 1° e 2° Liceo artistico).

Questo laboratorio dinamico – che si terrà sui diversi territori dall'11 al 31 ottobre - mira a ispirare e mettere i partecipanti in condizione di esprimersi artisticamente. Guidati da artisti e tutor esperti dell'associazione ll Cerchio e le Gocce, i ragazzi si immergeranno nel mondo della pittura murale, intraprenderanno un viaggio alla scoperta di se stessi, imparando i principi della realizzazione di murales e il significato dei valori dello sport.

Il progetto artistico contribuirà agli interventi di rigenerazione urbana, trasformando i siti di gara in aree vivaci e attrattivi. Tale progetto promuove la storia, la cultura e l'identità unica delle sedi di gara attraverso murales che riflettono elementi caratteristici e simboli delle discipline sportive praticate sul territorio di riferimento durante i Giochi. Il progetto sarà strutturato in due fasi: un incontro formativo, con l’obiettivo di apprendere, praticare e sviluppare competenze specifiche; preparazione e realizzazione esecutiva del disegno su una superficie muraria nei pressi della venue di gara.

Sempre nell’ambito di TO Art IN MOTION, a Torino, gli studenti coinvolti dovranno invece produrre degli elaborati grafici e digitali che verranno selezionati per essere utilizzati all’interno di eventi e mostre organizzati dal Comitato.

Il terzo progetto è il concorso nazionale dal titolo MAKE SCHOOL (AND SPORT) MORE SUSTAINABLE pensato per gli istituti secondari di II grado (classi 3° e 4°): il contest ruota attorno alla realizzazione di video lezioni (con il supporto di tutor specifici del settore) che devono agire su tre tematiche principali: ridisegnare gli ambienti, analizzare le nuove tecnologie e rapportarsi con le aziende, sempre in ottica di sostenibilità a livello sportivo (obiettivo n.3 dell’Agenda 2030).

Il progetto utilizza lo sport come strumento per migliorare il coinvolgimento dei giovani nei processi di apprendimento e nelle relazioni sociali, con particolare attenzione all’ambiente e alle tecnologie avanzate.

Per aderire a questo progetto, le scuole si devono iscrivere sulla piattaforma https://www.sportinnovationhub.it/competizione-dreamjobs