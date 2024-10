Dal ferramenta alla pasticceria: il fotografo Claudio Cravero racconta i commercianti di Vanchiglia in 19 scatti giganti

Vanchiglia, oltre alla movida, c’è di più. L'occasione per mostrarlo, sarà domenica 13 ottobre, dalle 9 alle 20, via Vanchiglia diventerà pedonale e i suoi commercianti saranno al centro dell’iniziativa “Via Vanchiglia da scoprire”.

Per l’occasione, compariranno per strada 19 gigantografie fotografiche in bianco e nero che ritraggono i commercianti della zona realizzate dal fotografo torinese Claudio Cravero, attivo da anni nel quartiere con il suo HANGARstudio – mostreranno il lavoro, ma anche il carattere, l’entusiasmo e il sorriso di molti

commercianti. Il lato umano, oltre che professionale di ciascuno sarà messo a nudo da un approccio fotografico ironico e divertito che farà dialogare “i ferri del mestiere” con le persone che li utilizzano. Ciascuno potrà divertirsi a confrontare le gigantografie con i commercianti in carne ed ossa, in una giornata dove ci saranno esposizioni ed allestimenti speciali e dove i professionisti avranno modo di mettere in luce le loro attività, alcune radicate nel quartiere da oltre 70 anni.

Non mancherà la musica dal vivo con i “ClaMor” (Moreno Stefanini e Claudio Troiano) e ci saranno anche spazi per i bambini. I più piccoli, infatti, avranno la possibilità di interagire con giocattoli d’epoca in legno creando un collegamento affascinante tra passato e futuro.