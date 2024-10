Regio Parco e Carlo Emanuele, rimossi i tronchi e i rami che intasavano la Dora sotto i ponti [FOTO]

Tutto è bene quel che finisce bene: si potrebbe riassumere in questo modo la vicenda dei tronchi e dei rami che intasavano la Dora sotto i ponti di Torino.

Legname rimosso

Il legname che ostruiva il corso del fiume, infatti, è stato completamente rimosso dai piloni dove si era accumulato negli scorsi mesi, anche sotto il ponte Regio Parco e sotto il ponte Carlo Emanuele I (corso Novara/Tortona). In attesa della definitiva asportazione, il materiale è stato accatastato sui marciapiedi in superficie e messo in sicurezza.

Segnalazioni a buon fine

Sono andate a buon fine, dunque, le segnalazioni fatte dai cittadini nelle scorse settimane e accompagnate dall'interessamento della politica.