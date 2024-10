Nasce a Torino “La casa della psicologia” nuova sede dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte

Si chiama “La Casa della Psicologia” il nuovo spazio creato a Torino per ospitare la sede dell’Ordine degli Psicologi del Piemonte, inaugurata oggi con una cerimonia istituzionale al mattino e un successivo open day per consentire agli iscritti di visitarla e scoprirne le caratteristiche.

Situata in via Mercantini 5, con accesso al pubblico dall’attigua via Giannone 8/A, “La Casa della Psicologia” è stata realizzata con l’intento di offrire un punto di riferimento per chiunque operi nell’ambito delle professioni psicologiche sul territorio regionale: un ambiente voluto e progettato per rispondere alle esigenze, sempre crescenti e diversificate, di una comunità professionale formata da oltre 9 mila psicologhe e psicologi piemontesi.

I locali sono infatti stati configurati pensando a una professione in costante evoluzione, che si realizza nell’incontro, nel confronto, nello scambio fra colleghi e con le diverse espressioni della società. Per questo La Casa della Psicologia, oltre a ospitare gli uffici dell’ente, offre alla comunità professionale ambienti moderni e funzionali riservati alle psicologhe e agli psicologi iscritti all’Ordine del Piemonte, destinati sia ad attività di co-working e studio, per le quali sarà a disposizione anche una biblioteca tematica, sia a eventi culturali, incontri divulgativi e sessioni di formazione, che daranno vita a una regolare programmazione di attività nel corso dell’anno.