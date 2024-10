L’arte arriva nel corridoio del municipio per prevenire la violenza di genere

Il corridoio del municipio di Pinerolo (piazza Vittorio Veneto 1) si trasforma in galleria di arte contemporanea per prevenire la violenza di genere. Da oggi sino al 12 novembre, durante gli orari di apertura, dal lunedì al sabato (mattina), sarà possibile visitare l’esposizione al primo piano ‘Rosso Indelebile’, realizzato sotto la direzione artistica di Rosalba Castelli. A proporre l’iniziativa sono il Centro Antiviolenza Svolta Donna e Artemixia in collaborazione con Mais Ong, Ortika e la Commissione Speciale per le pari opportunità, le politiche di genere e i diritti civili di Pinerolo, con il sostegno della Regione e dell’8x1000 della chiesa valdese

Le opere sono delle artiste e degli artisti: Sara Francesca Molinari, Rosalba Castelli, Alessandra Ferrua, Anna Olmo, Angelo Caforio, Luca Aquilano, Salvatore Varveri, Vadis Bertaglia, Dolores Chinea, Marco Longo, Giovanna Mavilia, Giovanna Ciquera, Giovanna Sinatra, Deborah Joy Bormann, Walter Paradiso, Norman Sgrò, Claudio Bellino, Francesca Ilva Carosi. All’esposizione contribuisce anche il progetto ‘Stop Violenza’ realizzato da 21 ragazze della ex 5E Arti Figurative Liceo Artistico Passoni Torino (anno scolastico 2023-2024). L’ingresso è libero. Per prenotare visite di scolaresche si può scrivere un’email a: progetti@svoltadonna.onmicrosoft.com o rossoindelebile@gmail.com