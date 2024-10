Alle Ogr Torino, il live del collettivo You! Black Emperor

Un live unico è in arrivo sul palco della Sala Fucine delle OGR Torino il prossimo 8 marzo. Il collettivo Godspeed You! Black Emperor si esibirà infatti alle ex Officine per il tour a supporto dell’album “NO TITLE AS OF 13 FEBRUARY 2024 28,340 DEAD“, pubblicato lo scorso 4 ottobre.



Originari di Montréal, i Godspeed You! Black Emperor sono una delle band post-rock più influenti del pianeta, punto di riferimento per decenni per i musicisti che vogliono sfuggire alle logiche più commerciali del mondo della musica. Band culto, distante dal tempo ma sempre nel tempo, negli anni i GY!BE hanno saputo costruirsi una cerchia di fan devoti che li segue in giro per il mondo.



Definiti come “l’orchestra rock più grande della Terra”, i loro concerti sono eventi unici, fatti di movimenti epici che sfociano in digressioni potenti, melodie dolci che si infrangono fragorosamente su muri di suono. Musica e visuals si uniscono in un amalgama sonoro e visivo sempre sorprendente e emozionante.



Attiva da oltre 30 anni, la band ha da poco pubblicato un nuovo album “NO TITLE AS OF 13 FEBRUARY 2024 28,340 DEAD“, a tre anni di distanza dall’ultimo disco. Il titolo fa riferimento al numero di palestinesi uccisi dai bombardamenti israeliani su Gaza dal 7 ottobre 2023 al 13 febbraio 2024.

