Ritorna “Exodos-Exit”, la mostra fotografica dedicata alle migrazioni

Il progetto fotografico “Exodos-Exit”, dedicato alle migrazioni, nacque nel 2017 da un’idea dell’Associazione degli ex allievi del Master di Giornalismo Giorgio Bocca di Torino sostenuta dalla Regione Piemonte. Nel 2024 la mostra è stata rilevata dall’Ordine dei Giornalisti che la ripropone oggi con nuovi contenuti grazie alle foto di tredici fotoreporter piemontesi che nel loro percorso professionale hanno descritto il fenomeno delle migrazioni in diversi angoli del mondo. Un racconto che parte dai paesi di origine dei migranti, in contesti spesso sconosciuti al grande pubblico, per arrivare a quanto accade nei nostri confini, da Trieste alla Val Susa fino a Ventimiglia.