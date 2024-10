Un successo la 13^ edizione di Campioni per un Giorno a Moncalieri

Le condizioni meteo, soprattutto al mattino, non facevano sperare nulla di buono. Ma poi la pioggia ha smesso di cadere e la 13° edizione di Campioni per un Giorno ha preso regolarmente il via. Una trentina i bimbi presenti accompagnati dai genitori e seguiti dai volontari di “Ospedale Dolce Casa” e dal gruppo del Delta One capitanato da Nino Catania, Augusto Donetti e Massimo Grosso con la collaborazione del “Club Des Miles”. Un pomeriggio allegro e spensierato dove le automobili sono state come sempre il fulcro di questa giornata che per i piccoli campioni è stata senza dubbio speciale. Presente oltre alle auto da competizione e stradali anche una pattuglia della Polizia di Stato fra le vetture più gettonate dai bimbi.



Alla kermesse ospitata presso l’impianto di frazione Barauda hanno partecipato in rappresentanza della Regione Piemonte Silvio Magliano, Franco Graglia e Mauro Fava mentre a rappresentare la città di Moncalieri è intervenuto l’assessore allo sport Giuseppe Messina.



Nei loro interventi, le autorità hanno sottolineato l’importanza di queste manifestazioni, emozionante occasione di svago per i bimbi ma soprattutto il grande contributo che viene offerto alle strutture sanitarie che lavorano per la ricerca delle cure pediatriche. Campioni per un giorno ha ottenuto in questa edizione l’importante patrocinio del Consiglio Regionale. Nell’ultima parte della giornata è stato concesso di salire sulle vetture anche ai più grandi. Una opportunità che ha permesso di raccogliere circa tremila euro immediatamente consegnati alle strutture presenti.