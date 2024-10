A Casa Zoe e al Polifunzionale di Moncalieri nuovi spazi per bambini e famiglie

Una bella novità per le famiglie di Moncalieri è in arrivo nei prossimi giorni. Dal 23 ottobre quattro pomeriggi di compiti e laboratori per bambini dai 6 agli 11 anni e momenti dedicati ai genitori sono in partenza a Casa Zoe e al centro Polifunzionale don P.G. Ferrero.

HUB T - Spazio ai talenti dei piccoli. Laboratori creativi e artistici di musica, cinema, teatro, arte e manualità per aiutare bambine e bambini a riconoscere, scoprire, esprimere e iniziare a coltivare i propri talenti attraverso le storie di testimonial importanti, Età 6-10 anni.