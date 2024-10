Da Torino a Biella, il turismo studia per diventare sempre più accessibile "per tutti"

Cominciano oggi alle 18, da Torino per proseguire nei prossimi giorni gli educational legati alla Borsa Internazionale del Turismo Accessibile , che avrà il suo evento conclusivo a Biella, il 25-26 ottobre. Gli incontri, coordinati da Irene Ciccarelli (che è anche segretaria di ISITT - istituto Italiano turismo per tutti) si dividono in tre tour su tutto il Piemonte, coinvolgendo anche i territori di Canavese e Valle di Lanzo.

Quella che si celebrerà con i due giorni finali a Biella, peraltro, è la prima borsa internazionale del Turismo Accessibile in Italia e punta a fare luce su argomenti come Inclusione, Attenzione, Rete, Formazione, Partecipazione e Incontro.

Sono attesi, tra gli altri, 20 operatori di settore, oltre ad addetti ai lavori per quanto riguarda ospitalità, ristorazione, produttori, operatori incoming e 20 buyers, tour operator nazionali e internazionali specializzati in turismo accessibile, turismo lento e consapevole.



Lo spunto nasce dal progetto “Mèsenté”, traduzione in piemontese di “il mio sentiero”, realizzato grazie alla cooperazione tra GAL che promuove un concetto di turismo inclusivo, su misura per tutti, e che nel periodo 2022-2024 ha puntato a rafforzare la capacità attrattiva delle filiere turistiche for All che si stanno consolidando sui territori dei GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone, GAL Montagne Biellesi e GAL Valli del Canavese.