Voucher scuola, Disabato (M5S): "Famiglie di serie A e di serie B"

"Il diritto a ricevere il contributo dei voucher scuola ad oggi non è garantito, per via delle poche risorse stanziate dalla Giunta Cirio". Lo denuncia Sarah Disabato, Capogruppo regionale M5S Piemonte.

"A settembre come Movimento 5 Stelle denunciammo come le domande ammesse e finanziate risultassero solo 42mila a fronte di ulteriori 62mila famiglie che avrebbero avuto diritto al contributo. Famiglie le cui domande risultavano idonee, ma non beneficiarie proprio per la limitatezza dei fondi a disposizione.

La cifra che verrà stanziata in assestamento di bilancio, circa 1,9 milioni, non permetterà nuovamente a tanti idonei di ricevere il contributo, soldi che spetterebbero loro di diritto.

Non solo, la ripartizione delle risorse andrà per 1,5 milioni alle scuole paritarie (voucher A), mentre solo 371 mila euro saranno destinati allo scorrimento della graduatoria per libri, trasporti e Pof (Voucher B). Tutto ciò nonostante le domande per la seconda tipologia di voucher fossero decisamente più numerose di quelle presentate per la prima. Una discrepanza, questa, che danneggia chi aveva richiesto un sostegno concreto e fondamentale per l’acquisto di libri scolastici, materiale didattico e servizi di trasporto. Pur avendone diritto, infatti, saranno tantissime le famiglie piemontesi che resteranno a bocca asciutta, di fatto allargando sempre di più la forbice delle disuguaglianze.

L'impegno della Regione Piemonte per il diritto allo studio deve andare ben oltre quanto fatto finora. Come Movimento 5 Stelle continueremo a chiedere lo stanziamento dei fondi necessari a completare lo scorrimento della graduatoria e rispondere a tutte le domande risultate idonee. Lo dobbiamo a chi crede nella scuola come uno strumento per costruire un futuro migliore, per il Piemonte e per i piemontesi".