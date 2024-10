Il Comune di Nichelino assegna gli orti urbani nell'area di via Tetti Rolle

Il Comune di Nichelino ha indetto un bando per l’assegnazione di appezzamenti di terreno (una trentina in totale) da destinarsi a orti urbani nell'area di via Tetti Rolle, in zona Vernea. Un ulteriore step a favore dell'ambiente nella città che ha lanciato da tempo il progetto Nichelino Fertile.

I requisiti necessari

Gli interessati dovranno possedere i seguenti requisiti: essere residenti nella Città di Nichelino da almeno 3 anni; non possedere appezzamenti di terreno o di pertinenze di edifici destinati o da destinare a orto nell’ambito della Provincia di Torino; non essere già assegnatari di orti messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale in altri orti comunali; non avere un reddito annuo famigliare (dichiarazione Isee) superiore a 45.000 euro.

Domande entro il 15 novembre

Le domande, redatte su apposito modello, dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del 15 novembre 2024. Il modello per la domanda e il bando pubblico sono disponibili presso il Palazzo Comunale (Uscieri – Piazza Di Vittorio, 1) o sul sito del Comune. Si informa, inoltre, che il comodatario dovrà versare un canone annuo (o per porzione di anno) anticipato.

Tra 48 e 168 euro annui

Il valore del canone da versare sarà stabilito in base al reddito risultante dalla dichiarazione Isee presentata dal soggetto interessato e verificato da parte degli Uffici Comunali competenti. Le fasce di reddito stabilite prevedono che i canoni da versare al Comune siano compresi tra un minimo di 48 euro e un massimo di 168 annui.

La graduatoria di assegnazione verrà stilata da un’apposita Commissione e, quindi, pubblicata per quindici giorni consecutivi all’Albo Pretorio e avrà validità quinquennale dalla data di approvazione. Nei quindici giorni di pubblicazione potranno essere presentate osservazioni o ricorsi alla competente Commissione.

Informazioni: Ufficio Patrimonio – Piazza Di Vittorio, 1 – tel. 011.6819347-648 e-mail patrimonio@comune.nichelino.to.it.