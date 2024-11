Fiere del Disco e del Fumetto: una special edition in piazza Madama Cristina

Il 2024 delle Fiere del Disco e del Fumetto termina, come ormai di consueto da un paio d’anni, con una “special edition” congiunta delle due manifestazioni.





La Fiera del Disco e la Fiera del Fumetto hanno ormai una storia più che ventennale: nate nel 2002, sono presto diventate un punto di riferimento - non solo cittadino o regionale, ma nazionale - nei rispettivi settori; tutto senza mai abbandonare la loro storica location: il mercato coperto di Piazza Madama Cristina.





Anche quella di una edizione congiunta autunnale delle due fiere è diventata una piacevole consuetudine, richiesta a gran voce dagli appassionati tanto da convincere gli organizzatori LUCAS e Kolosseo a riproporre ogni anno l’evento, nel quale tra l’altro verranno annunciate le date 2025 dei due appuntamenti.





Il 10 novembre la Fiera del Disco e la Fiera del Fumetto tornano dunque in una edizione congiunta in Piazza Madama Cristina dalle 9.alle 18. Circa 80 espositori da tutta Italia (e qualche straniero) porteranno infatti a Torino tutto il meglio della musica e dei comics degli ultimi 80 anni.

Le Fiere di Torino sono ormai un momento fondamentale a livello nazionale per i due settori, e anche quest’anno non mancheranno le “chicche”.

Tra queste un raro EP (ovvero extended play: un formato che all’epoca si collocava tra il 45 giri ed il long playing) del 1981 in edizione numerata e limitata dei New Order, la band che, con Ian Curtis in vita, si chiamava Joy Division ed era un autentico culto per gli appassionati.

Da non perdere per i collezionisti il secondo album di Mina, “Il cielo in una stanza”: datato 1960 contiene il brano omonimo scritto da Gino Paoli (fu Mogol a insistere perché Mina cantasse il brano dell’allora giovane cantautore genovese) e “Una zebra a pois”.

Altra rarità per collezionisti e appassionati: il terzo album di Raffaella Carrà, datato 1972, “Senzarespiro”. In ambito rock ecco in Fiera direttamente dal 1977 l’album di debutto dei Suicide (inserito da Rolling Stone tra i migliori 500 album di tutti i tempi) ed il primo, introvabile album dei Fleshtones “Blast Off!” (1978).

La Fiera del Fumetto, dal canto suo, spazierà tra albi storici, tavole originali, case editrici indipendenti, graphic novel, figurine, presentando un'eccezionale panoramica delle nuove tendenze sia dell'editoria amatoriale che di massa.

Tra gli stand più suggestivi: uno totalmente dedicato a Diabolik.

Da segnalare i primi numeri di Topolino in libretto, risalenti agli anni ’40, ed il n.1 dell’edizione italiana dell’Uomo Ragno, del 1970.

Da non perdere l’ampia sezione dedicata a magliette, modellini, action figure, gadget, tavole originali. Graphic novels, manga, il grande fumetto italiano, i classici di Walt Disney, Diabolik, Tex, Dylan Dog e i fumetti della Bonelli, figurine da collezione, le migliori case editrici indipendenti, pezzi storici: il tutto sia per collezionisti molto esigenti che per semplici appassionati e curiosi.