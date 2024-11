Nichelino si prepara ad onorare la memoria dei suoi caduti

Dopo aver celebrato la giornata di Ognissanti, con un weekend ricco di messe ed appuntamenti, il 10 novembre Nichelino renderà onore ai caduti di tutte le guerre celebrando la Giornata dell’Unità nazionale e delle Forze Armate.

Tutte le celebrazioni in programma

La ricorrenza del IV Novembre verrà onorata domenica a partire dalle ore 10.15 in piazza Di Vittorio con la Banda Musicale “Giacomo Puccini”, il Gruppo Alpini e l’Associazione Carabinieri in congedo. Alle 10.30 discorso del Sindaco, Giampiero Tolardo, a seguire deposizione delle corone di alloro ai monumenti dei caduti, poi alle 11.15 la messa nella Chiesa Grande SS Trinità in suffragio dei caduti di tutte le guerre.

La fine della Prima Guerra Mondiale

Partiti, associazioni e cittadini sono invitati a partecipare. Il 4 novembre del 1918 terminava la Prima Guerra Mondiale e in in questa giornata si vogliono ricordare tutti coloro che morirono in difesa della patria.