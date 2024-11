Giornata dei Diritti dell’Infanzia: una settimana di eventi a cura di Unicef

La Giornata internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza è una ricorrenza da vivere con bambine e bambini, l’occasione ideale per promuovere e diffondere consapevolezza dei diritti delle persone di minore età.

L'11 dicembre 1946, alla fine della seconda guerra mondiale, l’Assemblea generale delle Nazioni Unite diede vita al Fondo delle Nazioni Unite per l’Infanzia (UNICEF) per aiutare milioni di bambini europei che soffrivano per la mancanza di latte, alimenti, medicine, coperte,scarpe e in molti casi anche di un tetto.

La Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, approvata Il 20 novembre del 1989 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, risultando il trattato con il più alto numero di ratifiche, fissa i seguenti principi fondamentali: Non discriminazione, Superiore interesse, Diritto alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo del bambino e dell’adolescente e Ascolto delle opinioni del minore.

Dopo oltre 75 anni, dopo la pandemia, le guerre in Ucraina, in Medio Oriente e le varie crisi in diversi parti del mondo a cui stiamo assistendo in questo periodo, la nostra generazione deve chiedere ai leader del mondo di adempiere alle loro promesse per far sì che tutti i bambini, bambine e adolescenti abbiano in pienezza tutti i propri diritti.

Quest’anno, per promuovere la Convenzione dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, grazie al contributo di vari Enti ed Associazioni, ci affidiamo al mondo del cinema e della cultura in generale, come “medicine” per aiutare i minori nella loro crescita con le seguenti iniziative a partire da domenica 17 novembre: alle ore 10 alla Pro Loco Pianezza l'evento i Nonni e le Nonne sono pilastri e guide per le nuove generazioni di consapevolezza e memoria.

Sabato 23 novembre 2024, alle 15, si chiuderà il programma con l'inziativa Eugenio o Riccardo? Gioca con il tuo collezionista preferito! I Musei Reali, dal 2022 riconosciuti “Musei Amici dell’UNICEF”, presentano i kit per famiglie dedicati al secondo piano della Galleria Sabauda.

Per info e programma completo: https://www.unicef.it/comitati-locali/torino/