Il Centro Storico Fiat riapre al pubblico e passa sotto la gestione del Mauto

L’immobile vincolato dalla Soprintendenza dei Beni Culturali, di cui Stellantis è proprietaria, sarà gestito dal Museo dell’automobile, e da subito sarà visitabile per piccoli gruppi di visitatori.

“Era chiuso da cinque anni, ora farà parte del nostro circuito di visita - conferma il presidente Benedetto Camerana - Riaprirà in un prima fase per piccoli gruppi. Sistemate alcune cose a livello di percorsi e di sicurezza, si aprirà tra qualche mese. Diventa in pratica un museo con due sede”.