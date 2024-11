lunedì 18 novembre si terranno presso la Scuola APM le audizioni di ingresso al corso di formazione orchestrale Obiettivo Orchestra per l’anno 2024/25

Lunedì 18 novembre dalle ore 9 si terranno presso la Scuola APM di Saluzzo le audizioni di ingresso al corso di formazione orchestrale Obiettivo Orchestra per l’anno 2024/25.

Giunto alla sua IX edizione, il corso si pone l’obiettivo di preparare i giovani diplomandi e diplomati alla professione orchestrale e alle prove di selezione in ingresso che questa comporta.

Realizzato dalla Scuola APM in collaborazione con Filarmonica TRT, il corso vede come insegnanti le prime parti della Filarmonica TRT e avrà come tappe fondamentali sei incontri presso la Scuola APM e una prova d’esame finale che decreterà gli allievi idonei a una collaborazione lavorativa nell’organico della Filarmonica TRT.

L’audizione di lunedì vedrà la partecipazione di ben 143 giovani musicisti provenienti da tutto il territorio italiano.