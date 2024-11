A Torino la seconda edizione del torneo di padel con i montepremi tra i più alti in Italia

Dopo il successo dello scorso anno, che ha visto la partecipazione di oltre 200 atleti provenienti da tutta Italia e dall’estero, dal 24 novembre al 1° dicembre torna la seconda edizione dell’Open Palavillage, il torneo dedicato ai giocatori di padel agonisti tesserati dalla quarta alla prima fascia.

Un’intera settimana dedicata al padel, in cui Palavillage ospita uno dei tornei open tra i più importanti e con montepremi più alti d’Italia: 11.000 € in palio per gli atleti che raggiungeranno le fasi finali del torneo.

Un vero e proprio festival del padel che porterà in città sport e intrattenimento per tutti, dagli atleti partecipanti ai semplici curiosi che, per tutta la settimana del torneo, potranno liberamente accedere a Palavillage per assistere alle partite e visitare la struttura.

Da domenica 24 a giovedì 28 novembre sono previste le partite dei tabelloni intermedi (3 e 4 fascia) per le quali è previsto un montepremi totale del valore di 1000 €.

A partire da venerdì 29 novembre e fino a domenica 1° dicembre, giorno delle finali, il torneo si svolgerà durante tutta la giornata, con eventi e intrattenimento per tutta la famiglia.

Le iscrizioni sono aperte fino al 22 novembre 2024 attraverso la piattaforma MyFit.

L’Open Palavillage è realizzato in collaborazione con: Ceresa Mori, EcoMec Impianti, Gino Auto. Main sponsor: AMC Dezzani, Busiceti.