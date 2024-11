Strada provinciale 1: prosegue, al km 31, la manutenzione straordinaria del ponte sulla Stura di Lanzo

Proseguono gli interventi di manutenzione del viadotto sulla Stura di Lanzo al km 31 della Strada Provinciale 1, nel tratto tra Germagnano e Lanzo. L’Ufficio Ponti e Opere d'arte del Dipartimento Viabilità e Trasporti della Città metropolitana di Torino ha programmato e sta eseguendo la scarifica della pavimentazione stradale, il risanamento delle solette del ponte e la loro impermeabilizzazione, la realizzazione di scarichi di piattaforma, il rifacimento della pavimentazione flessibile e della segnaletica stradale, una serie di risanamenti corticali della parte inferiore delle campate del ponte, il risanamento corticale delle pile, dei pulvini e delle spalle dell’infrastruttura.

Il ponte al km 31 della SP 1 è lungo 101 metri ed è costituito da due campate in cemento armato precompresso, che poggiano su due pile, collocate in posizione centrale e simmetriche alle due spalle. L’impalcato è costituito da un graticcio di travi. Ogni campata ha uno schema statico in semplice appoggio, con soletta in cemento armato e irrigidito da traversi. Il graticcio poggia sul pulvino gettato in opera su di una pila di sezione circolare. Sul pulvino e sulle spalle sono alloggiati gli apparecchi di appoggio delle travi, costituiti da lastre di neoprene. Per quanto riguarda le difese d’alveo, entrambe le sponde sono accompagnate da muri in pietrame e attraversano il ponte in modo trasversale in corrispondenza della campata centrale.