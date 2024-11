Educare alla non violenza: ecco come Unito scende in campo per difendere le donne

In occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1999, l’Università di Torino anche quest’anno partecipa attivamente al processo di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per eliminare la violenza contro le donne e, in una prospettiva più ampia, per promuovere la parità di genere.

Durante tutto il mese di novembre, anche quest’anno componenti del personale docente e ricercatore dell'Università di Torino dedicano una lezione al tema della violenza di genere, analizzandolo secondo la propria prospettiva disciplinare. 100 lezioni in tutti i dipartimenti dell’Ateneo in cui verranno affrontati, tra gli altri, temi legati alla misoginia in rete, alla discriminazione economica e agli stereotipi di genere. Per l’edizione di quest’anno hanno aderito docenti attivi nelle più diverse discipline, dalla Matematica alla Psicologia, dalla Chimica all’Informatica, dall’Archeologia all’Economia.

Lunedì 25 novembre, alle ore 13.00, nell’atrio del Dipartimento di Fisica (via Pietro Giuria 1, Torino) verrà installata una panchina rossa, simbolo della lotta contro la violenza sulle donne lanciato dagli Stati Generali delle Donne. All’evento, promosso dal CUG dell’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), parteciperanno il Prof. Paolo Gambino, Direttore del Dipartimento di Fisica, e il Prof. Marco Maggiora, direttore dell’INFN.

Sempre lunedì 25 novembre, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, nell’Aula Magna del Rettorato (via Po 17, Torino), si terrà l’evento di chiusura di PAUSE, un progetto interdipartimentale coordinato dal Prof. Daniele Radicioni del Dipartimento di Informatica che si pone l’obiettivo di rendere più tempestiva ed efficace la rilevazione dei fenomeni di violenza sulle donne attraverso l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale. Durante l’incontro verranno illustrate le attività svolte, i risultati ottenuti, le attività in corso e prossimi step del progetto.

Mercoledì 27 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, presso la “Sala Emma Strada” del Politecnico di Torino (corso Duca degli Abruzzi 24, Torino) si terrà la giornata di studi dal titolo “Formare per cambiare: educare alla non violenza”, un’iniziativa ideata dai Comitati Unici di Garanzia (CUG) dell’Università di Torino e del Politecnico di Torino per sensibilizzare sull’importanza dell’educazione alla non violenza e presentare strategie educative e buone pratiche atte a promuovere una cultura del rispetto e dell'inclusione.