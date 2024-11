Si accendono i fujot, al via il Bagna Cauda Day 2024

Stasera si parte con il Bagna Cauda Day, la più grande bagna cauda collettiva e contemporanea al mondo. Si celebrerà in più di 170 locali tra ristoranti, cantine storiche, agriturismo, con una disponibilità di oltre 48 mila posti a tavola.

L’iniziativa è promossa per il dodicesimo anno dall’Associazione culturale Astigiani che ne destina gli utili a favore di concrete azioni di solidarietà. Quest’anno con una novità: non più due, ma tre fine settimana: 22, 23, 24 novembre e 29-30 novembre e 1° dicembre, a cui si aggiunge la Bagna della Merla 29-30-31 gennaio e 1°-2 febbraio 2025.

La bagna cauda

È un piatto della tradizione e della convivialità diffuso nel mondo ovunque vi siano piemontesi. Un intingolo caldo di olio, acciughe e aglio che accoglie ogni tipo di verdura dell’orto, “pucciate” nel fujot e accompagnate da pane e vino. Ci sono i cardi, ma anche i cavoli, le rape, la biarava rossa, le patate e le cipolle bollite, i porri e topinambur etc. La Bagna Cauda ha accompagnato gli inverni di decine di generazioni contadine. È un rito antico tornato attuale con l’aggiunta di un ingrediente: l’ironia.

Il Bavagliolone in stoffa

È la bandiera del BCD. Tutti i bagnacaudisti che andranno a gustare la bagna cauda nei locali aderenti riceveranno in omaggio il Bavagliolone in stoffa che quest’anno è disegnato dalla giovane artista Giorgia Sanlorenzo che ha interpretato il motto “Esageruma nen il mondo è di tutti”. Un forte richiamo a difendere il pianeta Terra, la nostra casa comune così bistrattata. Esageruma nen è un’espressione piemontese che significa non esageriamo.

Quali locali aderiscono e perché bisogna seguire i semafori

Per sapere quali sono i locali che aderiscono all’originale formula sarà sufficiente andare sul sito www.bagnacaudaday.it e scorrere gli elenchi, suddivisi per aree geografiche: Astigiano, Monferrato, Langhe, Torinese, Alto Piemonte e non solo. Per ogni locale è pubblicata una scheda con il numero di posti messi a disposizione, telefono e mail per prenotare. Bisogna seguire i semafori che indicano il tipo di bagna cauda proposta: rosso per la versione classica “come Dio comanda”, giallo per quella ”eretica” con l’aglio stemperato e verde per la bagna ”atea” senz’aglio. Prevista anche la possibilità di avere la bagna cauda a casa, già pronta con tutte le verdure giuste dai locali che propongono la versione “Sporta a ca’”. I bagnacaudisti potranno di esprimere un indice di gradimento sull’accoglienza e la convivialità ricevuta.

Quanto costa partecipare?

Il prezzo di riferimento della Bagna Cauda in tutti i locali sarà di 30 euro, senza aggiunta del coperto. Alcuni locali in questo prezzo inseriscono anche antipasti e altre sfiziosità. Prevista anche la versione Bagna sovrana e il Finale in gloria con tartufo. Il vino è proposto al prezzo di 15 euro a bottiglia. Il Bagna Cauda Day vede alleate quattro importanti case vinicole astigiane leader della barbera: Bava di Cocconato, Braida di Rocchetta Tanaro, Cascina Castlèt di Costigliole d’Asti e Coppo di Canelli.

Contest: racconta la tua bagna cauda!

Anche quest’anno l’Associazione Astigiani invita tutti i partecipanti al Bagna Cauda Day a raccontare la loro bagna in uno dei 170 locali che in Piemonte e nel mondo celebrano la convivialità della bagna cauda.

Si accettano brevi video, reel Instagram, TikTok, foto di gruppo o singole, poesie, mini-racconti.

Il materiale, corredato da nome, cognome e contatto telefonico, va inviato a info@bagnacaudaday.it. I contenuti social dovranno contenere il tag @bagnacaudaday. La mail con i riferimenti dell’autore e il link al contenuto va inviata anche in caso di pubblicazione sui canali social. Il termine per inviare la mail è il 15 dicembre 2024.

Le dieci migliori testimonianze, giudicate dalla giuria di Astigiani, riceveranno confezioni omaggio di Mario Fongo, il panaté inventore delle lingue di suocera. Ci sarà un undicesimo superpremio assoluto che vincerà un anno di Internet offerto da Iccom* (installazione + traffico, per un valore di circa 400 euro). Il vincitore dovrà essere nelle zone coperte dal servizio Iccom.

Bagna Bike

Torna l’uscita in bicicletta più profumata dell’anno organizzato da EbikeOne, negozio di vendita, assistenza e noleggio di bici da strada ed e-bike aperto a Quarto Inferiore da Corrado Mancini. Per due domeniche, il 24 novembre e il 1° dicembre, prima di sedersi a tavola a rinnovare il rito della Bagna Cauda, gli amanti delle due ruote potranno raccogliere l’invito a pedalare sulle colline del Monferrato. Partenza da Calliano con tour di circa 30 km nei comuni del Ruché. Ebikeone mette a disposizione le sue ebike a noleggio. Info, prenotazioni e costi: 335 7573 794, info@ebikeone.it

Bagnacaval – Monferrato Horse e dintorni con Turismo verde

Il Bagna Cauda Day si arricchisce di una nuova proposta che abbina la convivialità dell’evento più profumato dell’anno al piacere e alla sorpresa di passeggiate a cavallo sulle colline del Monferrato. La proposta arriva da un gruppo di aziende agroturistiche aderenti a Turismo Verde Cia: Salici Ridenti con con scuderia Serego (Nizza Monferrato, 333 2877048 Martino 344 0640890 Franca); Il Branco (Sarezzano, Cascina Arbadasso, AL, Elena 347 6949028); Cascina Lunguria (Capriata d’Orba, 338 9678033, cascinalunguria@libero.it); Casa Castellini (Garbagna, 338 4953264 info@casacastellini.it).

Bagna nanna

Sul sito Bagnacaudaday.it sono anche indicati alberghi e agriturismi che propongono soggiorni a prezzi convenzionati per i week end più profumati dell’anno.

Bagna pax

Nel 2023 il motto sui bavaglioloni è stato “Mettete dei cardi nei vostri cannoni”, un appello purtroppo inascoltato. Ma il Bagna Cauda Day, d’intesa con la Caritas diocesana di Asti continua a proporre anche nel 2024 le serate Bagna Pax al Foyer delle famiglie, ricordando che la Bagna Cauda è un piatto di pace e condivisione e non ha ingredienti con controindicazioni di carattere religioso.

Le mascotte Acciù e Acciuculata

Il Bagna Cauda Day le sue mascotte: sono le Acciù in stoffa pezzi unici portafortuna anche in versione portachiavi. E per i più golosi ecco la “Acciculata” di finissimo cioccolato prodotto dal torronificio Barbero nella originale forma a pesce.

Il sito bagnacaudaday.it per saperne di più

Il sito bagnacauday.it oltre che l’elenco dei locali aderenti dove prenotare, contiene video, foto, documentazioni sulla storia della bagna cauda, testimonianze d’autore, le manifestazioni collaterali e la mappa della diffusine della Bagna cauda nel mondo