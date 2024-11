Cavallerizza Reale: per il futuro serve un impianto di climatizzazione del completto

Un nuovo assetto proprietario; l’introduzione di un lotto per la realizzazione dell’impianto geotermico di climatizzazione del complesso; l’evoluzione progettuale: sono i fattori che rendono necessario aggiornare il progetto (Pur) della Cavallerizza Reale risalente al 2021. Per il complesso settecentesco di via Verdi l’approvazione odierna del Consiglio comunale della delibera di variante al Progetto unitario di riqualificazione è fase preliminare al rilascio dei permessi di costruzione e all’apertura dei cantieri.

La variante conferma l’uso pubblico di piani terra e aree scoperte ma si aprono nuovi percorsi pubblici di attraversamento sfruttando alcuni spazi al piano terra privati nel mantenimento sostanziale della Slp, delle destinazioni d’uso e delle linee guida del progetto.

Novità anche per il numero di posti riservati alle biciclette, ha spiegato l’assessore comunale all’urbanistica Paolo Mazzoleni nella presentazione del documento: “in base alle indicazioni della sovrintendenza si disporrà di un posto bici ogni due utenti” così come si moltiplicheranno gli accessi ai Giardini Reali - ha concluso - ricordando l’attuale ingresso unico da Palazzo Reale.

Le principali modifiche al Pur sono: