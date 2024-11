"Ecogiustizia Subito: in nome del popolo inquinato”: approda a Torino l'ultima campagna di Legambiente

La campagna nazionale “Ecogiustizia Subito: in nome del popolo inquinato”, promossa da ACLI, AGESCI, ARCI, Azione Cattolica Italiana, Legambiente e Libera, inizia il suo viaggio itinerante lungo la Penisola per portare in primo piano i luoghi simbolo dell’Italia inquinata e segnati da ingiustizia ambientale e sociale. Prima tappa in Piemonte, a Torino e a Casale Monferrato, mercoledì 27 novembre nella settimana del processo Eternit Bis, per ricordare che in Piemonte l’amianto della Ex Eternit continua a fare vittime.