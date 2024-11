Sul palco del FolkClub, arrivano Jose Maldonado con El Londro e Chicuelo

Sabato 30 novembre alle ore 21.30 al FolkClub, per la rassegna Tablao d'Autore, in collaborazione con Associazione Arte y Flamenco, salgono sul palco Jose Maldonado con El Londro e Chicuelo.

La più attesa, la più prestigiosa, la più autentica rassegna di flamenco in città ha l’onore di ospitare Jose Maldonado, giovane artista ormai consacrato, che ha calcato i palcoscenici mondiali più prestigiosi. Bailaor e coreografo barcelonés, è un artista a tutto tondo: ballerino e pittore, la sua versatilità gli consente di mescolare flamenco, danza e creazione con una naturalezza impressionante. Oltre a una tecnica impeccabile finemente amalgamata da un gusto stilistico e ritmico di altissimo livello, possiede una spiccata personalità che sul palco cattura l’esperto come il neofita. È considerato uno degli artisti emergenti di maggior rilevanza del panorama attuale. Sulle tablas si alterneranno bailes individuali e momenti di cante e musica con l’apporto di due grandissimi musicos: al cante El Londro, voce unica, artista dal sapore antiguo, cantaor di fiamencura ineguagliabile che da sempre accompagna esclusivamente le figure più prestigiose del panorama flamenco. Al toque un prestigiosissimo ritorno (già al festival FlamencA nel 2003): Chicuelo, chitarrista potente, di una eleganza, raffinatezza e tecnica rare, eclettico tra i più esperti nell’accompagnamento del baile così come concertista in solitario. Tre figure del Flamenco delle quali tra gli appassionati si parla con ammirazione e rispetto, per le doti tecniche, la generosità artistica e l’impeccabile flamencura.