Parcheggi a pagamento nel periodo natalizio, le nuove agevolazioni decise a Chivasso

Sosta più vantaggiosa durante le feste natalizie al Comune di Chivasso. Tutti coloro che utilizzeranno l’applicazione My Gestopark saranno esonerati dal pagamento delle strisce blu per 30 minuti al giorno.

L’agevolazione sarà attiva dal prossimo 8 dicembre fino a lunedì 6 gennaio, con l’obiettivo di incentivare gli acquisti natalizi nelle attività commerciali chivassesi. È quanto prevede una delibera della Giunta Castello che ha inoltre dilatato i tempi di parcheggio gratuito per i chivassesi residenti nelle frazioni, portandoli da 30 a 45 minuti. Chiesto infine un censimento delle auto elettriche presenti in città tramite la stessa app della società che gestisce la sosta urbana.

“La delibera che abbiamo approvato – ha spiegato il sindaco Claudio Castello – va nella direzione di incoraggiare il commercio in città, agevolando ulteriormente anche gli abitanti delle frazioni sempre più collegati al capoluogo in questo periodo. L’intesa siglata con Gestopark inoltre ci consentirà di monitorare l’andamento del traffico in città, fornendoci gli strumenti per progettare un modo di vivere Chivasso meno impattante”. Esprime soddisfazione per la concertazione con Ascom Chivasso anche il vice sindaco con delega ai Trasporti e Viabilità Pasquale Centin parlando “di una misura volta ad incentivare il commercio di vicinato per gli acquisti del periodo natalizio e per la promozione del Distretto Urbano del Commercio presente nel concentrico cittadino”.

“Grazie alla collaborazione con Gestopark – ha dichiarato l’assessore al Commercio Chiara Casalino – diamo inizio ad una serie di attività, tra cui quella concordata con Ascom. La sosta gratuita, anche per un limitato intervallo di tempo, è un efficace incentivo per stimolare il commercio locale e promuovere la città, specialmente durante periodi critici come le festività. Iniziative come questa, che offrono parcheggio gratuito per incentivare gli acquisti natalizi, sono esempi di come tali misure possano attrarre visitatori e sostenere i negozi locali. Queste strategie favoriscono l'affluenza e creano un ambiente più accogliente per i consumatori, residenti e non, e in generale per favorire l'afflusso e la sosta nella nostra Chivasso”.

“Con l’obiettivo di rendere sempre più attrattiva Chivasso – ha detto il presidente di Ascom Chivasso Carlo Nicosia - dando un segnale di accoglienza ed ospitalità verso chi sceglie i nostri negozi per lo shopping natalizio, i ristoranti ed i bar in pausa pranzo, i pasticceri per un acquisto, Ascom Chivasso ha chiesto all’amministrazione comunale e, per suo tramite a Gestopark, di individuare la miglior agevolazione possibile. L’ agevolazione, non legata ad acquisti, è importante anche per chi deve recarsi in centro per commissioni in uffici pubblici, banche, assicurazioni. Diciamo grazie all’amministrazione comunale ed a Gestopark per aver accolto la nostra proposta, ed a tutti i piemontesi diciamo #vieniachivasso!”.

Intanto un’ordinanza comunale disciplina alcune date di svolgimento dei mercati settimanali. I mercoledì festivi del 25 dicembre e del I gennaio prossimi saranno recuperati rispettivamente il 24 e il 31 dicembre. Parallelamente non si terranno i mercati di via Bradac. Stop anche per i lunedì festivi del 6 gennaio, per la “pasquetta” del 21 aprile, per il 2 giugno e l’8 dicembre 2025. Sempre il prossimo anno, si svolgerà invece regolarmente il mercato di sabato 1 novembre.