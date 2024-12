Ruba un tablet in uno studio medico: arrestato un quarant'enne a Mappano

Era entrato in uno studio medico forzando la porta di ingresso e ha rubato un tablet prima di darsi alla fuga. E' stato arrestato la scorsa notte a Mappano, intorno alle 21, un uomo di circa quarant'anni già noto alle forze dell'ordine.



A bloccarlo sono stati i militari della stazione di Leini. La refurtiva è stata restituita alla legittima proprietaria, medico di base, mentre il ladro è stato arrestato in attesa del processo per direttissima.