Maurizio Nichetti dopo 23 anni torna alla regia: "Il mio sogno era venire al Torino Film Festival" [VIDEOINTERVISTA]

Maurizio Nichetti dopo 23 anni torna dietro la telecamera con il film Amiche mai, protagoniste Angela Finocchiaro e Serra Yilmaz.

La nuova pellicola è stata presentata fuori concorso al 42° TFF: “È sempre stato il mio sogno venire qui al Torino Film Festival. Qui ho lavorato due anni con la trasmissione Pista, perché dava loro i diritti per presentare in anteprima i cortometraggi animati. Poi ho di nuovo lavorato durante le Olimpiadi 2006, per le mascotte Neve e Glitz. Forse è vero che ci sono meno scuole di cinema rispetto a Roma e Milano, ma non è nemmeno facile insegnare audiovisivo in un momento in cui le tecnologie cambiano a una velocità che supera i programmi scolastici” spiega il regista.

Il road movie presentato al festival torinese è un ritorno alla regia durato sei anni. “In mezzo ci sono state guerre e una pandemia, rispetto a certe tragedia possiamo fare poco, ma quel poco ognuno di noi lo può fare, questo lo dicono le due content creator presenti nel film. Dopo 20 anni era tutto nuovo, nuove le storie. È cambiato il mondo ed è cambiato il cinema".

“Mi piace andare a vedere un film se effettivamente è riuscito, entro in un modo ed esco in un altro - commenta Angela Finocchiaro -. La cultura mi fa viaggiare. Adoro quando posso entrare con uno stato d’animo e uscire con qualcosa in più, spero valga anche per questo film”.

“L’amicizia è importantissima, io l’ho capito da subito essendo figlia unica. Non posso immaginarmi una vita senza i miei amici” conclude Serra Yilmaz che a Torino è stata ospite spesso: "Torino è una città che mi intriga molto, spero di tornare a lavorarci presto per un film così da trascorrerci più tempo".