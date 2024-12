Noleggio auto a lungo termine per le aziende: quali documenti servono

Per noleggiare un’auto a lungo termine è necessario possedere precisi requisiti e presentare documenti specifici, sia se si è un privato, sia se si è rappresentate di un’azienda.

Ma perché scegliere questa soluzione e quali sono i documenti che occorre presentare?

Perché optare per il noleggio a lungo termine

Prendere un’auto in noleggio a lungo a termine significa poterla personalizzare in base alle proprie esigenze personali o professionali, scegliendo modello, marca e allestimento. Non possedendo l’auto, il cliente si limita a pagarne l’utilizzo, evitando così gli impegni burocratici e la svalutazione del mezzo. Al termine del contratto, si può restituire il veicolo, rinnovare il contratto oppure stipularne uno nuovo per un altro modello.

Per accedere al noleggio a lungo termine, però, sono richiesti requisiti che variano tra privati e aziende, anche se i parametri di base sono condivisi da molte compagnie. Gli aspetti valutati includono infatti alcuni elementi chiave:

Stabilità economica e lavorativa;

Affidabilità;

Documentazione personale.

Noleggio auto a lungo termine per privati: documenti richiesti

I clienti privati devono fornire documenti di base come carta d’identità, codice fiscale, buste paga recenti, dichiarazione dei redditi e un codice IBAN valido. Sono quindi richiesti:

Contratto di lavoro stabile: generalmente a tempo determinato, meglio se a tempo indeterminato, con un’anzianità di servizio di almeno sei mesi per garantire affidabilità;

Reddito adeguato: il rapporto tra il reddito e il canone mensile deve essere sostenibile per evitare difficoltà economiche;

Età anagrafica: l’età minima è di solito 21 anni, mentre per i conducenti oltre i 70 anni potrebbe esserci limitazioni.

Inoltre, potrebbero essere richieste ulteriori garanzie, come un anticipo per ridurre il canone mensile, o un deposito cauzionale rimborsabile. È anche possibile accedere a contratti senza anticipo, in base alle offerte disponibili presso le singole compagnie.

Un altro aspetto molto importate da non trascurare riguarda i controlli di affidabilità creditizia. Eventuali segnalazioni negative al CRIF (Centrale Rischi di Intermediazione Finanziaria), legate a mutui o finanziamenti passati, possono precludere l’accesso al servizio, salvo in alcuni casi, in cui si presenta un garante.

Noleggio auto a lungo termine per aziende: documenti da presentare

Per le aziende la documentazione richiesta varia in base alla tipologia di impresa che richiede il servizio di NLT.

In generale, indipendentemente dal tipo di società, sono richiesti i seguenti documenti:

Documento di identità e codice fiscale del rappresentante legale o del responsabile;

Ultima dichiarazione dei redditi con ricevuta o ultimo bilancio depositato;

Visura camerale aggiornata all’ultimo semestre, oppure certificato di attribuzione di partita IVA;

Codice IBAN.

Le ditte individuali e le Società di persone (S.n.c., S.a.s.) devono consegnare anche l’ultimo modello IRAP con ricevuta, mentre ai liberi professionisti è chiesta una copia del tesserino di iscrizione all’Albo Professionale. Alle Società cooperative o associazioni può essere richiesto l’ultimo bilancio depositato con verbale di assemblea, oppure la Certificazione Unica per Enti non Commerciali, con relativa ricevuta.

Infine, le Società di Capitali (S.p.a., S.r.l., S.r.l.s., S.a.p.a.), le Società di persone e le cooperative potrebbero dover presentare il rendiconto provvisorio aggiornato.

Tutta questa documentazione serve alle società di noleggio per valutare la capacità di sostenere il canone mensile. In mancanza di documenti di reddito, il noleggio non è generalmente possibile, ma si può ricorrere a un garante o intestare il contratto a un terzo idoneo.