Acrobazie, funamboli e luci artistiche accendono il Natale di Moncalieri [FOTO e VIDEO]

Stasera si è ufficialmente acceso, assieme alle luci artistiche, il Natale di Moncalieri. Ma più dello lo spettacolo di luci e proiezioni animate che tornano ad illuminare fino al 6 gennaio i quattro luoghi storici simbolo della città (ponte dei Templari, l'arco di Porta Navina, piazza Vittorio Emanuele II e il Castello Reale) è stato lo show messo in scena dai funamboli di Cirko Vertigo a catturare sguardi ed emozioni dei tanti presenti.

Giulia Cammarota sospesa per una lunghezza di 100 metri

Sia oggi che domani, sabato 30 novembre, sempre alle ore 18, con Mooncalieri dreaming – Acrobazie aeree e funamboliche visioni, emozioni ad alta quota tra le case del centro storico. Lo spettacolo, accessibile a tutti gratuitamente, si suddivide in tre quadri: il primo quadro vede protagonista la funambola Giulia Cammarota, diplomata presso l’Accademia Cirko Vertigo e unica funambola in Italia a camminare a grandi altezze. Giulia ha saputo attraversare piazza Vittorio Emanuele in equilibrio sopra a un sottile cavo d’acciaio lungo quasi 100 metri. Un momento affascinante e delicato, che ha tenuto il pubblico con il fiato sospeso.

Il secondo quadro ha visto invece protagoniste le acrobate aeree di Collettivo Binario Zero, Nicole De Bernardi al tessuto e Yolitsin Ramos Mora dal Messico al cerchio aereo. Per il suo intervento, intitolato Tiny spare part, Nicole si è ispirata all’immagine dell’abscissione, il distacco della foglia secca dal ramo. Yolitsin è la protagonista di Coltivare: “L’inseguimento dei miei desideri mi fa diventare uccello, con ali di carne e ossa. Volo oltre i miei pesi, respiro il cielo e ritorno, pronta ad affrontare ogni caduta con nuova forza”. Entrambe le artiste si sono formate presso l’Accademia Cirko Vertigo, il primo ente in Italia a rilasciare un diploma di laurea per Artista di circo contemporaneo.

Il volteggio sulle facciate dei palazzi del centro

Per il terzo quadro, spazio all’emozionante danza verticale delle artiste di Vertical Waves Project: Marianna Andrigo, Michela Lorenzano e Silvia Zotto, capaci di volteggiare sulla facciata di uno dei palazzi che circondano la piazza: nell’incontro site specific tra piano orizzontale e verticale, i corpi si espandono in prospettive lunghe e ampie o si avvicinano allo sguardo dello spettatore, nella piazza. Lo spazio a disposizione delle artiste diventerà esso stesso compositore dell’opera, unica e irripetibile. Infine, lo show è stato arricchito da un cameo a cura dell’artista croato Vladimir Ježić.

"La nostra meravigliosa piazza, il nostro salotto, si trasforma in un palcoscenico di magia grazie alle idee e alla visione di Paolo Stratta e del nostro partner, il Centro nazionale di produzione blucinQue Nice. Siamo lieti di poter offrire alle famiglie uno spettacolo inedito, che accenderà le luci su un calendario natalizio ricco di iniziative per grandi e piccini", ha commentato soddisfatto il sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna.

Moncalieri rilancia la candidatura a capitale della Cultura

“Siamo felici di aver chiuso l’estate con il Nice Festival di Moncalieri a settembre e di aprire ufficialmente qui il periodo natalizio, in pieno centro cittadino. Siamo certi che questo spettacolo, creato su intuizione della città, sarà il simbolico punto di partenza per la scrittura della candidatura di Moncalieri a capitale italiana della Cultura”, ha affermato Paolo Stratta, direttore di produzione del centro blucinQue Nice e fondatore di Cirko Vertigo.

Come in una vera e propria fiaba natalizia, il videomapping in Piazza Vittorio Emanuele II ripercorrerà alcuni fra i momenti storici più particolari fino a riunire - in un suggestivo spettacolo di luci ed effetti speciali - passato, presente e futuro. Luminarie anche nelle borgate E da oggi ecco tornare Moncalieri in luce, con la novità di veder illuminata anche la pavimentazione centrale della piazza, illuminazione che diventerà permanente dopo il 7 gennaio. Ma non solo: oltre 200 luminarie saranno accese anche nelle borgate e nelle periferie della città Il programma entra poi nel vivo da domenica 1 fino al 23 dicembre, con un fitto calendario di appuntamenti di tutti i generi. Il palco allestito in Piazza Vittorio Emanuele II vedrà un fitto alternarsi di fiabe dal mondo, maghi e prestigiatori, musica dal vivo e dj set, danza e teatro, con un programma dedicato per ogni weekend, dal primo pomeriggio fino alle ore 20. Mercatini, presepi e altro ancora

Per le persone appassionate di bancarelle, dal 7 dicembre la piazza accoglierà tutti i sabati e le domeniche i mercatini di Natale, con 30-35 banchi di artigianato locale, che diventeranno solidali nell'ultimo weekend prima del 25 dicembre. Per i più piccini, invece, sarà possibile anche incontrare Babbo Natale per le vie del Centro storico, così da poter spedire la propria letterina. E ancora: dal 14 dicembre al 6 gennaio la decima edizione di Presepi dal Mondo, con 100 presepi dai più piccoli (che stanno in una mano) a quelli grandi a quello meccanico, che saranno ospitati in via Alfieri 40, sede della Famija Moncalereisa, con ingresso gratuito. Ma ci saranno presepi allestiti anche dentro il Castello, 4 nel Battistero e diversi anche nei negozi del centro storico. Con l'obiettivo di arrivare a superare i 12 mila visitatori dello scorso anno.