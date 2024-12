Autostrada A6: riattivata la seconda corsia nella tratta Millesimo–Ceva in direzione Torino

La chiusura, in vigore dal 31 ottobre scorso, era stata necessaria per la predisposizione di uno scambio di carreggiata da attivarsi nel caso di superamento delle soglie di allarme del sistema di monitoraggio installato presso il versante denominato “ Trincea Valera ” al km 86+200 tra gli svincoli di Ceva e Millesimo nella carreggiata opposta, in direzione Savona.

Il sistema di monitoraggio installato sul versante interessato dal movimento franoso è stato sviluppato in collaborazione con il Centro Operativo della Protezione Civile, l’Università di Firenze, il Politecnico di Torino e tecnici specializzati e include una rete di strumenti come inclinometri in foro, piezometri, pluviometri per il monitoraggio geotecnico del versante, oltre a clinometri, fessurimetri, stazioni radar e topografiche per il controllo strutturale delle opere di sostegno. In caso di superamento delle soglie di allarme, il sistema attiverà automaticamente sirene e lampeggianti per l’allertamento delle maestranze impegnate nei lavori ed il Centro Operativo di Controllo della Concessionaria, attivo 24 ore su 24, gestirà le criticità disponendo, eventualmente, il blocco immediato del traffico indicando l’uscita obbligatoria a Ceva.