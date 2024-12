Disabilità invisibili: il Consiglio comunale chiede la diffusione del simbolo coi girasoli

Secondo l'Organizzazione Mondiale per la Sanità, l'80% delle persone con disabilità ha una disabilità invisibile, come ad esempio disturbo bipolare, depressione, fibromialgia, epilessia, disturbi d’ansia, autismo e tutte le disabilità non immediatamente riconoscibili a un primo sguardo.

"Sottolineo la trasversalità di questo documento - ha commentato Camarda, presidente della commissione sanità - visto che anche i colleghi delle minoranze hanno sottoscritto e preso posizione su questo documento durante i lavori in commissione. Vogliamo mettere in evidenza la necessità di sensibilizzazione e inclusione concreta a partire da spazi e servizi pubblici. Il gesto simbolico è la posa di un cordino verde con un girasole per evidenziare le disabilità invisibili. Ho sentito di accogliere l'emendamento della consigliera Scanderebech per ampliare l'esperienza del Museo Egizio e dei Musei Reali che già riconoscono il cordino arancione e avviare una sperimentazione più ampia".