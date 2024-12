Il comandante provinciale Vincenzo Bennardo nominato dirigente generale dei Vigili del fuoco

Il Consiglio dei ministri ha approvato, su proposta del Ministro dell’interno Matteo Piantedosi, la nomina a Dirigente generale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei dirigenti superiori, gli ingegneri Michele Mazzaro e Vincenzo Bennardo.

Bennardo opera dal 2022 a Torino, dove prima ha diretto l'area del soccorso e la colonna mobile regionale, per poi diventare comandante provinciale. Un dirigente riconosciuto e stimato per capacità organizzative e direzionali. A lui si deve la creazione, presso il comando di Cuneo, di una sala operativa iper tecnologica utilizzata per la prima volta nei giorni della tempesta Alex, ad ottobre 2020.

Adesso questa promozione, che lo dovrebbe portare, nel giro di qualche anno, ad assumere la direzione regionale in Piemonte. Ma prima, già lo sa, sarà destinato a qualche altra regione, quasi certamente nel sud Italia. "Sono molto contento - specifica, perché è stata riconosciuta la mia attività, oltre che il mio impegno. Me lo aspettavo, ma non così in fretta. Diciamo che c'è stata un'accelerazione. L'obiettivo è quello di terminare la mia carriera qui in Piemonte, ma prima sarò in altre zone d'Italia".