Ogr Torino tra luci e musica: dalla Charity Night Amici di Piero all'accensione di Surface Tension

Le OGR Torino si preparano a illuminare il weekend del 7 e 8 dicembre con un programma ricco di eventi per dare il via al periodo natalizio. Due giornate dedicate ad arte, musica, artigianato e creatività.

Sabato e domenica, dalle 10 alle 19 le OGR Torino presentano il primo OGR Pop-up Market, un evento in collaborazione con Associazione Emporium. Il Binario 3 accoglierà maker, designer e artigiani e le loro creazioni: oggetti handmade, pezzi unici o realizzati in piccole serie o edizione limitata, nati dall’incontro tra materiali innovativi, tecniche artigianali e cura, che possono essere originali doni natalizi. Durante il market, vera e propria immersione nell’arts & crafts, saranno organizzati alcuni workshop per avvicinarsi alle tecniche di produzione e scoprire il valore del fatto mano in prima persona. Non solo artigianato, ma anche musica: accompagneranno il market le selezioni di VIXI, Fren, Breed, Sunny Levi, Disco Denuncia.



Sabato 7 dicembre alle 20.30, torna uno degli eventi più attesi dell’anno: OGR Charity Night Amici di Piero. Un’edizione speciale, la venticinquesima, per la maratona musicale che unisce musica e beneficenza. Nella Sala Fucine delle OGR, suoni ed emozioni per ricordare il cantante e fonico Piero Maccarino e la fotografa Caterina Farassino, due figure indimenticabili della scena musicale e artistica torinese. Tanti gli Amici che saliranno sul palco e come da tradizione si esibiranno gratuitamente e alla pari, senza gerarchie. Il ricavato della vendita dei biglietti sarà infatti devoluto alla Fondazione Caterina Farassino, per contribuire alla realizzazione di progetti a sostegno dei bambini più fragili. Come ogni anno, in line up novità e Amici di sempre: Africa Unite, Black Mungo, Casino Royale, Fratelli di Soledad, Krakatoa (Dj Set), Luca Morino, Mahout, Mazarate, Medusa, Omini, Persiana Jones, Run + Bianco, Statuto, The Bluebeaters, The Cotton Dukes, Willie Peyote, e ancora altri artisti, che saranno presto annunciati.



Proprio in occasione di questo magico fine settimana debutta il nuovo progetto delle OGR Torino: Surface Tension, una serie di commissioni d'Artista per le facciate della Corte Est delle OGR Torino, che con installazioni luminose trasformerà il perimetro esterno delle OGR Torino in una grande tela di proiezione per opere site-specific.



L’8 dicembre alle 18.30, nella Corte Est delle OGR Torino, sarà presentato il primo progetto della serie: una nuova opera dell’artista Rebecca Moccia, commissionata dalle OGR e prodotta in occasione della 27^ edizione di Luci d’Artista, come new entry della sezione Costellazioni del progetto con cui dal 1998 la Città di Torino illumina l’inverno torinese con installazioni d’arte contemporanea. L’intervento site-specific, realizzato con il supporto tecnico di Epson, si configura come una nuova declinazione in forma di video installazione del progetto Cold As You Are (2021, in corso) dove scene intime e pubbliche di nuova realizzazione o provenienti dall’archivio dell’artista, riprese attraverso una termocamera, vengono combinate in una sequenza di diversi elementi e narrazioni.



L’accensione della nuova opera avverrà alla presenza del Presidente delle OGR Torino Davide Canavesio, dell’artista Rebecca Moccia e del curatore di Luci d’Artista Antonio Grulli, e sarà seguito da un momento conviviale in un’atmosfera natalizia riscaldata da vin brulé e cioccolata calda a cura di Snodo. Nell’area food & drink delle OGR Torino, in entrambi i giorni, sarà possibile gustare un brunch ricco di sapori, tra dolce e salato.